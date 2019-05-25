Таксист “Везет” разворотил дорожное ограждение в Пушкинском районе

Информации о пострадавших пока нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Информации о пострадавших пока нет. Фото: https://vk.com/spb_today

О дорожной аварии сообщили очевидцы около 01:00 25 мая.

Как пишут очевидцы события, дорожно-транспортная авария произошла на Фильтровском шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Таксист “Везет” не справился с управлением и врезался в забор.

Столкновение было такой силы, что легковой автомобиль снес несколько метров дорожного ограждения.

На место ДТП, судя по размещённым фотографам, прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи.

“На Фильтровском шоссе “Везет” сломал ограждение”, — пишут очевидцы.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что случайно проезжающая по Доблести скорая спасала ночью водителя такси.