Случайно проезжающая по Доблести скорая спасала ночью водителя такси

Дорожная авария произошла на пресечении улицы Доблести и Петергофского шоссе в Красносельском районе Петербурга.
О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. ДТП произошло около часа ночи 25 мая.
Как пишут очевидцы, столкновение произошло между такси и Hyundai Solaris. Причиной аварии назвали неработающий светофор.
“Пересечение Доблести и Петергофского. Светофор не работал. Солярис не пропустил такси”, — пишут очевидцы.
В ДТП никто не пострадал, поскольку на помощь оперативно прибыли сотрудники реанимации, который по счастливой случайности проезжали мимо.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на мосту Бетанкура в ДТП с поливальной машиной пострадали двое.