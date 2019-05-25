Случайно проезжающая по Доблести скорая спасала ночью водителя такси

В ДТП никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В ДТП никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожная авария произошла на пресечении улицы Доблести и Петергофского шоссе в Красносельском районе Петербурга.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. ДТП произошло около часа ночи 25 мая.

Как пишут очевидцы, столкновение произошло между такси и Hyundai Solaris. Причиной аварии назвали неработающий светофор.

“Пересечение Доблести и Петергофского. Светофор не работал. Солярис не пропустил такси”, — пишут очевидцы.

В ДТП никто не пострадал, поскольку на помощь оперативно прибыли сотрудники реанимации, который по счастливой случайности проезжали мимо.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на мосту Бетанкура в ДТП с поливальной машиной пострадали двое.