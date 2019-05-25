На мосту Бетанкура в ДТП с поливальной машиной пострадали двое

В аварии двое пострадавших. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

В аварии двое пострадавших. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

На мосту Бетанкура в Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 мая случилось дорожно-транспортное происшествие.

В аварии участвовала поливальная машина и легковой автомобиль марки «Мерседес». ДТП случилось около полуночи. По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в поливальную машину, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что в результате аварии двое человек пострадали: водитель и пассажир легкового автомобиля. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Вероятно, водитель автомобиля не смог справиться с управлением и совершил столкновение с поливальной машиной. По факту проишествия проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщина попала в реанимацию, упав с трапа самолета в аэропорту Пулково.