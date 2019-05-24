Женщина попала в реанимацию, упав с трапа самолета в Пулково

Пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково утром в пятницу, 24 мая. По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, в данный момент она находится в реанимационном отделении одной из больниц Петербурга.

Об этом сообщает пресс –служба аэропорта Пулково.

«При прохождении трапа самолета оступилась и упала. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент она находится в реанимации», —подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт работает в обычном режиме, рейсы совершаются согласно расписания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что представители авиакомпании «Победа» заявили, что при посадке в аэропорту Пулково четыре их самолета получили повреждения на шинах.

В петербургском аэропорту Пулково заявили, что повреждение шин на колесах могло произойти в равной степени в любом из аэропортов, где приземлялись самолеты.