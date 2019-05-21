Пулково ответил на обвинение авиакомпании «Победа»

В Пулково ответили на информацию. Фото: pixabay.com

В Пулково ответили на информацию. Фото: pixabay.com

В петербургском аэропорту Пулково заявили, что повреждение шин на колесах могло произойти в равной степени в любом из аэропортов, где приземлялись самолеты.

Ранее представители авиакомпании «Победа» заявили, что при посадке в аэропорту Пулково четыре их самолета получили повреждения на шинах.

По итогам обвинений, сотрудники аэропорта совместно с «Победой» произвели осмотр взлетно-посадочного комплекса, маршрута руления и места стоянки самолетов. Посторонних предметов нигде обнаружено не было.

По данным «Воздушных Ворот Северной столицы» в 2019 году было меньше случаев с повреждением самолетов в аэропорту, чем за соответсвующий период прошлых лет.

Однако в Пулково изъявили готовность провести полноценную установку причин и предотвращение подобных ситуаций впредь для обеспечения безопасности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский метрополитен рассказал о причинах отсутствия света в тоннелях.