Петербургский метрополитен рассказал о причинах отсутствия света в тоннелях

Петербургский метрополитен поделился ещё одним интересным фактом о своей работе. На этот раз жители Санкт-Петербурга узнали причины отсутствия света в тоннелях.

Известно, что первые несколько десятилетий в метро тоннели были освещены как днем, так и ночью. В 1973 года свет в тоннелях выключили. Самой главной и очевидной причиной является энергосбережение.

Достичь возможность не включать свет в тоннелях помогло совершенствование технического обеспечения метрополитена.

Однако свет в подземке все-таки есть и даже двух видов: аварийный и рабочий. Первый включается в случае необходимости в дневное время суток, а второй — ночью во вовремя осуществления плановых работ на перегоне.

Кроме того, свет в тоннеле можно увидеть, если поспать в один из пяти первых за день поездов с пассажирами — освещение оставляют после ночного окна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский метрополитен за год обслужил 743 млн человек.