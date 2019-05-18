Петербургский метрополитен за год обслужил 743 млн человек

СПб ГУП «Петербургский метрополитен» подвел итоги года и отчитался о собранной информации.

За прошедший год количество граждан, которые выбрали метро Санкт-Петербурга в качестве средства передвижения, увеличилось до 743 миллионов человек, сообщили Gazeta.SPb в «Петербургском метрополитене».

Кроме того, сообщается что, инвентарный парк подвижного состава подземки вырос почти до 2 тысяч вагонов. Порядка четвертой части от данного количества — это новые современные вагоны, которые имеют асинхронный тяговый привод.

В прошлом году в эксплуатацию было введено 13 составов зеленого цвета из 6 вагонов и 8 составов красного цвета из 8 вагонов. Также 4 станции метро были оснащено системой интеллектуального видеонаблюдения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов подвел в «ВКонтакте» итоги недели: на повестке 5 новостей.