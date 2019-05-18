Беглов подвел в «ВКонтакте» итоги недели: на повестке 5 новостей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» рассказал о самых важных итогах прошедшей рабочей недели.

Во-первых, глава города рассказал о том, что властями приято решение устройства в Пулковской обсерватории Всероссийского центра обработки астрономической информации. Затем Беглов поблагодарил Дмитрия Медведева — председателя правительства Российской Федерации. Врио губернатора Северной столицы был благодарен за выделение федеральных денежных средств на городские объекты.

Также сообщается, что Беглов напоминает о строительстве Арт-парка и призывает всех граждан оставлять ему в комментариях креативные идеи по поводу его названия и обустройства.

Глава города на этой неделе попросил Медведева пересмотреть нормативы на газ и представил заместителю председателя правительства Максиму Акимову план развития транспортной системы Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов предлагает петербуржцам решить, что будет на месте оранжереи в Таврическом саду.