Беглов предлагает петербуржцам решить, что будет на месте оранжереи в Таврическом саду

На данном участке может возникнуть как зона отдыха для туристов, так и «Центр научных, технологических и кадровых компетенций Петербурга».

На заседании Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, которое состоялось сегодня, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что на месте оранжереи в Таврическом саду могут создать зону отдыха.

Беглов считает, что обновлённый участок может стать вторым по популярности местом в Петербурге после проектируемого парка на Петроградской стороне.

На заседании присутствовали руководители ведущих высших образовательных учреждений. Помимо того, что на встрече обсудили судьбу Таврического сада, в первую очередь, большое внимание было уделено приёмной кампанию 2019 года. А также проблемы взаимодействия вузов и компаний.

Известно, что ректор одного из ВУЗов предложил создать в Петербурге «Центр научных, технологических и кадровых компетенций Петербурга». Новое пространство способствовало бы развитию молодых учёных, а значит и науки, в целом. Глава города эту идею поддержал.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге общественность просит отложить и доработать «мусорную реформу».