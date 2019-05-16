Жителя Петербурга оштрафовали на 100 тысяч за самовольный снос исторического здания

В Петербурге мужчине присудили штраф в 100 тысяч рублей за то, что он по собственной инициативе незаконно демонтировал историческое здание.

Дзержинский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в самовольном сносе исторического здания, об этом рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Известно, что частное лицо — владелец участка самовольно снес дом №39 лит. Л по улице Моховая в декабре 2018 года. Также сообщается, что данное строение не относилось к объектам культурного значения, однако было признано историческим объектом, поскольку было создано до 1917 года.

В КГИОП не поступало никаких сведений или проектной документации по факту демонтажа данного строения. Нарушителя обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сейчас рассматривается вопрос о включении территории, на которой была построено строение, в список объектов археологического наследия Российской Федерации.

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