Роспотребнадзор рссказал, как и чем дезинфицировать квартиру в период коронавируса

Как часто нужно дезинфицировать квартиру? А если в доме больной человек? Работают ли в этом случае средства для уборки без хлора? Gazeta.Spb собрала ответы на самые распространенные вопросы.

С улицы мы приносим домой болезнетворные микроорганизмы, которые попали на руки, одежду, волосы, кошелек, смартфон. Коронавирусная инфекция живет на различных поверхностях до трех суток.

Чем можно дезинфицировать помещение? Если в доме есть заболевший коронавирусом, то необходимо ежедневно использовать дезинфицирующие средства на основе хлора, сообщили в Роспотребнадзоре.

Если в эпидобстановка конкретно в вашем доме опасений у вас не вызывает, то можно проводить влажную уборку и с применением более щадящих средств, без содержания хлора. Но общие принципы дезинфекции помещений одинаковы, напоминают в ведомстве.

Уборка дома во время пандемии коронавируса должна начинаться с дверных ручек и выключателей. Их моют с мылом или обрабатывают антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом.

«Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования», — уточнили в Роспотребнадзор.

Так же обращаться нужно с твердыми спинками стульев, письменными столами, бытовой техникой и т.д. А вот кухонные столешницы хотя бы раз в день рекомендуется мыть со средствами бытовой химии или спиртовыми салфетками. И разумеется, если в доме есть больной человек, то делать это нужно после каждого приема.

На помощь в дезинфекции квартиры придет и ультрафиолетовая (кварцевая) лампа. Эти приборы применяют в больницах, поликлиниках, магазинах. Для дома можно приобрести компактную версию. Есть важный момент: кварцевание воздуха проводится только в пустом помещении, а затем нужно обязательно проветрить комнату.

Хорошо себя зарекомендовали эфирные масла. Их уникальность состоит в способности испаряться при комнатной температуре и дезинфицировать воздух.