В Павловске прошел концерт ко дню рождения Штрауса

В Павловске прошел концерт ко дню рождения Штрауса
Павловский музыкальный вокзал. Фото: Википедия

Концерт, приуроченный ко дню рождения «короля вальсов» Иоганна Штрауса, прошел в Розовом павильоне в Павловске.

Вальсы, польки и увертюры прозвучали в одной из исторических зданий Государственного музея-заповедника «Павловск». Начиная с 18 века там постоянно звучала музыка, передает «КП-Санкт-Петербург». Музыка украшала придворный быт с тех пор, как в Павловске стали «иметь пребывание» будущий император Павел I с супругой Марией Федоровной.

С середины 19 века самой престижной концертной площадкой в Павловске был Музыкальный вокзал. Десять сезонов там блистал композитор и дирижер Иоганн Штраус.

По словам ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова и дирижера Алексея Васильева, тогда Штраус был очень моден. В Павловск его пригласило руководство Николаевской железной дороги.

«Вести дошли до России, а Россия хотела, чтобы все лучшие артисты выступали именно здесь», — рассказал Васильев.

Под управлением Васильева оркестр консерватории сыграл в Розовом павильоне увертюру «Летучая мышь», вальсы «Весенние голоса» и «На прекрасном голубом Дунае», польки «Гром и молния», «В павловском лесу», «Охота» и другие бессмертные произведения Штрауса.

Иоганн Штраус музыка Музыкальный вокзал павловск


 

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