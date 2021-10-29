Ленинградский зоопарк показал зайцев-беляков в период двухцветной стадии линьки

Питомцы Ленинградского зоопарка активно готовятся к зиме. Зайцы-беляки и вовсе уже начали менять свои шубки.

Пушистые зверьки в процессе линьки демонстрируют всевозможные варианты перехода от серо-коричневой летней шубки к белоснежной зимней. Фотографиями ушастых воспитанников поделились сотрудники зоосада в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас они на очень красивой стадии, когда мех двухцветный», — рассказали в группе.

Специалисты объяснили, что беляки линяют каждую осень.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что этой осенью в Ленинградском зоопарке родились малыши-детеныши патагонских мар.