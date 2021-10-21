В Ленинградском зоопарке родились малыши-детеныши патагонских мар

В Ленинградском зоопарке родились малыши-детеныши патагонских мар
В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар. Фото: Instagram/spbzoopark

Ленинградский зоопарк сегодня объявил о рождении детенышей патагонских мар. Живут малыши в павильоне «Тропический дом». Об этом радостном событии сообщили в пресс-службе организации, а также в профиле зоопарка в Instagram.

В Петербургском доме животных сегодня праздник — на свет появились маленькие патагонские мары, экзотические грызуны и родственники морских свинок из Южной Америки. По словам работников зоопарка, новорожденные чувствуют себя прекрасно.

По словам работников зоопарка, новорожденные чувствуют себя прекрасно. Фото: Instagram/spbzoopark

«5 октября около 8:30 Гуарани ещё раз стала мамой для двух детёнышей! Сегодня ветеринары объявили пол малышей — это самцы. Новорожденные чувствуют себя прекрасно, мать заботится о них и выкармливает самостоятельно: сейчас вес крошек 619 и 633 грамм», — сообщают сотрудники зоопарка в профиле Instagram.

В Ленинградском зоопарке живет большое количество таких экзотических мар. Теперь их количество выросло еще на две особи. Расписание малышей на день очень насыщенное: крепкий сон в колыбельке из сена, общение друг с другом и еда. Идеальная жизнь!

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградском зоопарке 16 числа открылась новая композиция «Тропический дом». Теперь жители Петербурга могут посмотреть на экзотических животных и растения, а также ощутить небольшую частичку тропической атмосферы.

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