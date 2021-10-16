В Ленинградском зоопарке теперь можно прикоснуться к тропикам

В Ленинградском зоопарке теперь можно прикоснуться к тропикам
В Ленинградском зоопарке открылась новая композиция "Тропический дом". Фото: Instagram/spbzoopark

В Ленинградском зоопарке открылась новая композиция «Тропический дом». Теперь жители Петербурга могут посмотреть на экзотических животных и растения, а также ощутить небольшую частичку тропической атмосферы. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.

В экспозицию «Тропический дом» в Ленинградском зоопарке вошли диковинные тропические животные и растения.

«Здесь можно погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, которую создают яркие экзотические растения, цветы и теплый влажный воздух», — заявляют на станице зоопарка в Instagram.

Горожане и гости Петербурга могут увидеть обезьян, ленивцев, попугаев и других экзотических животных тропического климата. Посетить «Тропический дом» можно ежедневно с 11:00 до 17:45.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце сентября Ленинградский зоопарк объявил об окончании сбора даров осени для своих питомцев в 2021 году. Петербуржцы пожертвовали 700 кг продуктов.

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В Ленинградском зоопарке теперь можно прикоснуться к тропикам
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