В Ленинградском зоопарке теперь можно прикоснуться к тропикам

В Ленинградском зоопарке открылась новая композиция «Тропический дом». Теперь жители Петербурга могут посмотреть на экзотических животных и растения, а также ощутить небольшую частичку тропической атмосферы. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.

В экспозицию «Тропический дом» в Ленинградском зоопарке вошли диковинные тропические животные и растения.