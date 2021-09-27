Питомцам зоопарка в Петербурге подарили 700 кг продуктов

Зоопарк объявил об окончании сбора даров осени для своих питомцев. Фото: "Ленинградский зоопарк" "ВКонтакте"

Зоопарк объявил об окончании сбора даров осени для своих питомцев. Фото: "Ленинградский зоопарк" "ВКонтакте"

Ленинградский зоопарк объявил об окончании сбора даров осени для своих питомцев в 2021 году. Петербуржцы пожертвовали 700 кг продуктов.

В качестве даров осени горожане передали животным сезонные овощи, фрукты, шишки, мох и кору деревьев. Особенно много петербуржцы привезли садовых яблок.

Как сообщила пресс-служба питомника, тех, кто хотел поучаствовать, но не успел, просят не расстраиваться, ведь акция «Дары осени» в зоопарке проходит ежегодно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк показал тигрицу Виолу, приехавшую из Зеленогорска. У хищницы, которой 5 октября исполнится год, хороший аппетит: в день она съедает до пяти килограмм свежего мяса.