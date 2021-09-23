Ленинградский зоопарк показал тигрицу Виолу, приехавшую из Зеленогорска

В Ленинградском зоопарке появился новый питомец. Амурская тигрица переехала в Петербург из Зеленогорска.

Юная самка по имени Виола приехала еще в августе, однако все это время ее держали на карантине: хищница проходила обследования у ветеринаров, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Сейчас тигрица живет рядом с амурским тигром Амадеем. У хищницы, которой 5 октября исполнится год, хороший аппетит: в день она съедает до пяти килограмм свежего мяса.

«Полосатые хищники переговариваются через стенку и узнают друг друга всё лучше», — рассказали в аккаунте соцсети учреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие еще животные появились в Ленинградском зоопарке в этом году.