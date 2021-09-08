Травоядные водосвинки, барашек Валли: какие животные появились в Ленинградском зоопарке в этом году

2021 год стал годом большого прибавления в Ленинградском зоопарке. Новые животные появляются не только при покупке или в качестве подарков от других зоопарков — часто они рождаются у пушистых жителей.

В этом году сотрудников зоопарка обрадовали прибавлением в семействе капибары. Это травоядные водосвинки, которые живут в Центральной и Южной Америке. Они ведут полуводный образ жизни — много плавают и питаются водорослями и травой.

Также пополнение в семействе случилось у кенгуру. Особенность кенгуру — их процесс родов и дальнейшего выкармливания детенышей. Когда кенгуренок рождается, он самостоятельно заползает в сумку и питается там молоком в течение полугода. Поэтому иногда сотрудники зоопарка ломают голову — родились ли уже кенгурята, и сколько их в маминой сумке. У самки уже был кенгуренок-подросток, но в сумке появились новые малыши.

Прекрасного барашка Валли подарили зоопарку валлийские овцы. Как выглядит валлийская овца знает почти каждый — но не всем известно, что эта порода так называется. Дело в том, что валлийская овца стала прототипом мультипликационного героя барашка Шона. Малыш Валли и правда похож на игрушечную овечку.

Патагонские мары, животные, похожие на длинноногих короткоухих зайцев, родили сразу двух зайчат. Одного зайчонка, девочку Марусю, пришлось перевести в ветеринарное отделение — ей требовалось выкармливание и особый надзор. Но сейчас у нее уже поправилось здоровье, и она вернулась к семье.

Кошачьи лемуры, прославившиеся тем, что они катаются по вольеру на черепахах, также обзавелись потомством. Их привычка дружить с черепахами нисколько последним не вредит — черепахи не чувствуют веса хрупких лемуров.

В вольере северных оленей появился на свет олененок Ямал. Его родители также носят “географические” названия — Таймыр и Тайга. Северные олени рождаются с темным мехом и меняют цвет в ходе линьки.

В семьях японских и черных макак тоже родились малыши. Макаки с детенышами особенно привлекают внимание посетителей — они очень заботливо относятся к своему потомству и их действия часто напоминают поведение людей.

Зоопарк пополнялся не только изнутри, но и снаружи — недавно в вольер приехала молодая тигрица Валио. А также сотрудники ожидают приезда шлемоносного казуара, красноклювого тока и черношапочного калала.