Скончалась актриса Нина Русланова

Скончалась актриса Нина Русланова
Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. Фото: кадр из фильма "Афоня"

Народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет.

Об этом сегодня сообщил актер Станислав Садальский. Он написал на своей странице в Facebook, что ему со страшным известием о смерти Руслановой позвонила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

Причина смерти артистки не раскрывается. О дате и месте похорон станет известно позднее.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. Она училась в Харьковском театральном институте, а потом уехала в столицу — поступать в Щукинское училище.

На счету актрисы более 100 ролей в кино. Она сыграла в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Собачье сердце» и других.

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