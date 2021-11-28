Гинцбург допустил создание назальной вакцины от разных заболеваний

Гинцбург допустил создание назальной вакцины от разных заболеваний
Гинцбург допустил создание назальной вакцины от разных заболеваний. Фото: Pixabay

Глава центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил возможности создания назальных вакцин от других заболеваний.

Александр Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек. Специалист также отметил, что пока есть трудности по определению эффективности вакцинации таким методом. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру», — заявил Гинцбург.

Эксперт утверждает, что маркер может быть только эпидемиологический, который может появиться не через не один год. При этом вакцины, использующиеся инъекционно, можно измерить титрами антител. Это показывает, эффективна вакцина или нет.

Гинцбург сообщил, что одной из задач клинического исследования назальной вакцины от COVID-19 станет разработка доступных методов определения количества антител после ее применения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава центра Гамалеи считает отказ от вакцинации детей «преступлением».

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