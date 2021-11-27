Гинцбург назвал «преступлением» нежелание родителей вакцинировать детей от коронавируса

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что дети с появлением «дельта»-штамма коронавируса стали болеть ковидом чаще.

По его словам, есть и летальные исходы. В это связи он назвал нежелание родителя вакцинировать своего ребенка против данной инфекции — преступление.

«Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]», — сказал эксперт в эфире телеканала «Россия-1».

С начала пандемии в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вице-премьер уточнила, что профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет.