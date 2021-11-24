Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей 24 ноября

Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей 24 ноября. Фото: Pixabay

Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей 24 ноября. Фото: Pixabay

Сегодня, 24 ноября, Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Вакцина от коронавируса для детей 12-17 лет будет зарегистрирована сегодня, 24 ноября. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента России Владимира Путина, сообщают РИА Новости.

«Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет», — заявила Голикова.

Вице-премьер уточнила, что профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет.

По словам Голиковой, вакцина может появится в гражданском обороте в конце декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября в Кремле прокомментировали обязательную вакцинацию детей от коронавируса.