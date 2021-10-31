В Кремле прокомментировали обязательную вакцинацию детей от COVID

Решение об обязательной вакцинации детей от коронавируса не является прерогативой Кремля. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Об этом стало известно в воскресенье, 31 октября. По его словам, подобные решения должны принимать специалисты, а не правительство страны.
Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что введение обязательных прививок для детей и QR-кодов относится к компетенции медиков.
Напомним, в России за минувшие сутки выявили 40 993 заражения за сутки. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 158 случаях, за все время пандемии скончались 238 538 пациентов с коронавирусом.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что есть страны, где делают вакцинацию детям с пяти лет. В России высокий уровень недоверия, заявил иммунолог.