Иммунолог Крючков заявил о необходимости детской вакцинации от коронавируса

Иммунолог Крючков заявил о необходимости детской вакцинации от коронавируса
В России высокий уровень недоверия, отметил иммунолог Николай Крючков. Фото: https://pixabay.com/

Уже совсем скоро в России могут приступить к прививочной кампании от ковида подростков. Врачи рассказали, что они думают на этому поводу.

Иммунолог Николай Крючков уверен, что детей в России начнут вакцинировать уже в ноябре. Он надеется, что прививка против коронавируса принудительной не будут. Об этом сообщает solenka.info.

Что касается малышей, то данных пока мало. Однако есть страны, где делают вакцинацию с пяти лет. В России высокий уровень недоверия, отметил Крючков.

Врач Александр Соловьев выступил за прививание детей. Он обратил внимание на то, что вводить вакцину в организм детей нужно, ведь они переносят новые штаммы хуже, чем ранние варианты ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, что микст-инфекции или суперинфекции, составляют около 40% от всех сезонных инфекций.

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