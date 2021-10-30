Вирусолог Нетесов предупредил россиян об опасности микст-инфекции гриппа и COVID-19

Вирусолог Нетесов предупредил россиян об опасности микст-инфекции гриппа и COVID-19
Об опасности суперинфекций впервые рассказал главврач «Коммунарки» Денис Проценко. Фото: pixabay

Вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, что микст-инфекции или суперинфекции, составляют около 40% от всех сезонных инфекций. Чаще всего они возникают на стадии выздоровления от одной болезни, в этот момент вмешивается другая и это осложняет состояние человека.

Об опасности суперинфекций впервые рассказал главврач «Коммунарки» Денис Проценко, который отметил, что умирают не от ковида, а от микст-инфекции, полученной в больнице. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Врачи обращают внимание, что большая вероятность развития таких инфекций у тех, кто не соблюдает коронавирусные меры и игнорирует прививочную кампанию. Также опасны иммунодефицитные состояния, возраст и патологии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Южной Корее умер вакцинированный от ковида подросток. Об этом стало известно сегодня, в субботу, 30 октября.

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