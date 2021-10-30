В Южной Корее умер вакцинированный Pfizer подросток

В Южной Корее умер вакцинированный Pfizer подросток
Это первый зафиксированный летальный случай привитого от ковида подростка. Фото: Бечин Денис

В Южной Корее умер вакцинированный от ковида подросток. Об этом стало известно сегодня, в субботу, 30 октября.

Накануне ученик третьего класса вакцинировался вакциной Pfizer, через 75 дней мальчик умер. Отмечается, что никаких данных об имевшихся у него хронических заболеваниях нет. Об этом сообщает Yonhap.

Специалистам только предстоит выяснить, что стало причиной его гибели. Это первый зафиксированный летальный случай привитого от ковида подростка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый день нерабочей недели жители Петербурга сломали систему доставки еды на дом. Массовые заказы не успевают обслуживать сервисы доставки еды, не хватает курьеров. В приложениях сервисов появились сообщения об изменении политики цен и вообще политики компании, в связи с нехваткой курьеров.

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