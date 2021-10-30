Петербуржцы в первый день локдауна стали массово заказывать еду на дом

Петербуржцы в первый день локдауна стали массово заказывать еду на дом
Фото: Pixabay

Часть сервисов по доставке сделала скидку навынос, а другая часть задрала цену за доставку.

Об это сообщают «Невские новости». В первый день нерабочей недели горожане сломали систему доставки еды на дом. Массовые заказы не успевают обслуживать сервисы доставки еды, не хватает курьеров.

В приложениях сервисов появились сообщения об изменении политики цен и вообще политики компании, в связи с нехваткой курьеров. Так, Delivery Club объявил скидку в 30% клиентам, которые сами удосужатся забрать свои заказы.

«Яндекс» просто на просто повысил цену доставки, сообщив, что средства пойдут на допвыплаты доставщикам. Другие сервисы пояснили, что время доставки из-за высокого спроса увеличится.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в первый день локдауна в Петербурге увеличилось число желающих привиться. Торговые комплексы пусты, приглушен свет в витринах, одинокие люди ждут еду навынос у общепитов.

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