Петербуржцы в первый день локдауна стали массово заказывать еду на дом

Часть сервисов по доставке сделала скидку навынос, а другая часть задрала цену за доставку.

Об это сообщают «Невские новости». В первый день нерабочей недели горожане сломали систему доставки еды на дом. Массовые заказы не успевают обслуживать сервисы доставки еды, не хватает курьеров.

В приложениях сервисов появились сообщения об изменении политики цен и вообще политики компании, в связи с нехваткой курьеров. Так, Delivery Club объявил скидку в 30% клиентам, которые сами удосужатся забрать свои заказы.

«Яндекс» просто на просто повысил цену доставки, сообщив, что средства пойдут на допвыплаты доставщикам. Другие сервисы пояснили, что время доставки из-за высокого спроса увеличится.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в первый день локдауна в Петербурге увеличилось число желающих привиться. Торговые комплексы пусты, приглушен свет в витринах, одинокие люди ждут еду навынос у общепитов.