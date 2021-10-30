Петербург встретил первый день нерабочих дней тишиной торговых комплексов

С 30 октября в Петербурге официально начались нерабочие дни и ужесточились ограничения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С 30 октября в Петербурге официально начались нерабочие дни и ужесточились ограничения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Закрытые торговые комплексы и очереди в пункты вакцинации таким запомнится старт ковидных каникул петербуржцам. Об этом фоторепортаж Фото: Gazeta.SPb.

Первый день нерабочих дней, инициированных властями с целью прервать цепочку цепочку заражений и сформировать коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции ознаменовался опустевшими торговыми центрами и ресторанами. В тоже время у пунктов вакцинации толпились люди, желающие получить прививку от ковида.

С 30 октября в Петербурге официально начались «ковидные каникулы» и ужесточились ограничения. Общепиты работают на доставку и вынос, фитнес-клубы и увеселительные заведения временно приостановили свою работу. Парикмахерские могут работать на стрижках, а другие услуги сфера красоты в этот период не оказывает.

Полностью закрыты выставки, театры, филармонии, концертные площадки, кинотеатры и другие общественные заведения. Для газетных павильонов сделаны исключения, периодика признана товаром первой необходимости.

Отмечатется, начиная с 15 ноября посетить рестораны можно будет исключительно по куаркодам.

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