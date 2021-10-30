Петербург встретил первый день нерабочих дней тишиной торговых комплексов

Петербург встретил первый день нерабочих дней тишиной торговых комплексов
С 30 октября в Петербурге официально начались нерабочие дни и ужесточились ограничения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Закрытые торговые комплексы и очереди в пункты вакцинации таким запомнится старт ковидных каникул петербуржцам. Об этом фоторепортаж Фото: Gazeta.SPb.

Первый день нерабочих дней ознаменовался опустевшими торговыми центрами и ресторанами. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Первый день нерабочих дней, инициированных властями с целью прервать цепочку цепочку заражений и сформировать коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции ознаменовался опустевшими торговыми центрами и ресторанами. В тоже время у пунктов вакцинации толпились люди, желающие получить прививку от ковида.

В торговых центрах и комплексах города непривычно пусто. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С 30 октября в Петербурге официально начались «ковидные каникулы» и ужесточились ограничения. Общепиты работают на доставку и вынос, фитнес-клубы и увеселительные заведения временно приостановили свою работу. Парикмахерские могут работать на стрижках, а другие услуги сфера красоты в этот период не оказывает.

Ужесточение ограничений по мнению властей должно привести к улучшению эпидемической ситуации. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Полностью закрыты выставки, театры, филармонии, концертные площадки, кинотеатры и другие общественные заведения. Для газетных павильонов сделаны исключения, периодика признана товаром первой необходимости.

В притихших общественных местах приглушен свет. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Отмечатется, начиная с 15 ноября посетить рестораны можно будет исключительно по куаркодам.

Еще вчера гости и жители гуляли и посещали общепиты перед нерабочими днями. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Теперь делать покупки можно только онлайн и воспользоваться службами доставки. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На входе стоят в общсетвенные места стоят уже ставшие привычными в новой реальности дезинфицирующие средства. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В то же время у городских пунктов вакцинации толпятся желающие привиться от ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb писала, новосибирские изобретатели придумали технологию для борьбы с фальшивыми QR-кодами, защитную голограмму, включенную в код нельзя распечатать на обычно принтере.

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