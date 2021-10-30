В России придумали способ борьбы с фейковыми куаркодами

В России придумали способ борьбы с фейковыми куаркодами
Разработчики утверждают, что защищенный системой куаркод можно распечатать только на специальном принтере. Фото: Gazeta.SPb.ru

Новосибирские ученые разработали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки.

Технология, благодаря которой невозможно подделать куаркод представляет собой сам QR-код и голографическую матрицу, которую нельзя распечатать на обычном принтере и сканировать спецпрограммами.

Об этом информирует «RT» со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы. Разработчики утверждают, что защищенный системой куаркод возможно распечатать только на специальном принтере. Это поможет в борьбе с фальшивыми QR-кодами, которые требуются для посещения публичных мест.

Изобретателем новой технологии выступает группа ученых Pro Control из Новосибирска, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Минцифры рассказало о новом ПО, которое проверит сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов на достоверность.

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