Минцифры назвало способом проверки QR-кодов приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»

Минцифры назвало способом проверки QR-кодов приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»
Если проверяемая информация не подтвердится в федеральных реестрах, то приложение выдает ошибку. Фото: Gazeta.SPb.ru

Приложение сверит данные реестра COVID-19 Минздрава России и в случае несовпадения выдаст ошибку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи массовых коммуникаций РФ. Ведомство предлагает контролировать проверку куаркодов с помощью приложения, полагая, что данные способ – единственное федеральное решение.

Специалисты Минцифры информируют, для проверки сертификата вакцинированного или перенесшего ковид нужно воспользоваться приложением «Госуслуги Стопкоронавирус». Это поможет узнать о достоверности документа на всей территории страны. Во время сканирования сертификата ПО отправляет запрос в реестр COVID-19 Минздрава РФ.

«Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора», — говорится в сообщении пресс-службы.

Если проверяемая информация не подтвердится в федеральных реестрах, то приложение выдает ошибку. Отмечается, что доступ к приложению «Госуслуги Стопкоронавирус» имеют все пользователи с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, на склад ОАО «Фармбаза» в Петербурге привезли 54 тыс. комплектов вакцины для профилактики ковидной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

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