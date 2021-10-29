Минздрав: поставки вакцины «Спутник Лайт» в регионы России организуют в ближайшую неделю

Минздрав: поставки вакцины «Спутник Лайт» в регионы России организуют в ближайшую неделю
Вырос и спрос на вакцины, в том числе и для ревакцинации. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Поставки однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в субъекты России организуют в течение недели. Об этом заявили в Минздраве. Отмечается, что лекарства «Спутник V» в регионах достаточно.

В министерстве обратили внимание на то, что в России стало больше желающих вакцинироваться от ковида. Вырос и спрос на вакцины, в том числе и для ревакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее говорилось, что лекарство «Спутник Лайт» заканчивается в некоторых регионах. Дефицит отметили в Кургане, Воронежской области, Красноярском крае, Вологодской области и Северной столице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве выросли показатели смертности детей с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, очень тяжело болеют COVID-19 дети, страдающие хроническими заболеваниями.

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