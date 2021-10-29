В Москве возросла детская смерть от коронавируса

В Москве регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом ежедневно. Фото: комитет по здравоохранению

В Москве регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом ежедневно. Фото: комитет по здравоохранению

В Москве выросли показатели смертности детей с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, очень тяжело болеют COVID-19 дети, страдающие хроническими заболеваниями.

Градоначальник отметил во время интервью «Россия-1», для лечения несовершеннолетних применяется новый набор препаратов, рекомендованных клиническим комитетом города

Напомним, за последние сутки в Москве выявили 7 511 случаев заражения коронавирусом. Столица заняла лидирующую позицию среди регионов России по суточной заболеваемости COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в России зарегистрировали пять случаев штамма AY.4.2.