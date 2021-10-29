В России зарегистрировали пять случаев штамма AY.4.2

О первых трех случаях стало известно в понедельник. Фото: pexels

О первых трех случаях стало известно в понедельник. Фото: pexels

В России к сегодняшнему дню зарегистрировали пять случаев варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2.

Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Три случая заражения новой мутацией ковида выявили в Москве и Подмосковье, еще два подтвердились у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы в Татарстане. О первых трех случаях стало известно в понедельник.

Специалист добавил, что Роспотребнадзор продолжает следить за изменчивостью патогена на предмет выявления возможных новых мутаций коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса AY.4.2: заразный, смертоносный, но контролируемый.

Специалисты из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона полагают, что AY.4.2 заразнее исходного дельта на 10-15%.