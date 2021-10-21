Новый штамм коронавируса AY.4.2: заразный, смертоносный, но контролируемый

В России выявили новую мутацию инфекции, которая может стать причиной резкого роста количества зараженных.

В России зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса дельта AY.4.2. Пока что мутация плохо изучена, но уже сейчас специалисты полагают, что она станет причиной резкого роста количества заболевших. Сегодня разберемся, что известно про новую мутацию и насколько эффективны против нее отечественные вакцины.

В Роспотребнадзоре рассказали, что AY.4.2. – одно из ответвлений линии дельта, которое, скорее всего, имеет сразу несколько отличительных особенностей перед исходной и остальными мутациями. Вполне вероятно, что он заразнее и смертоноснее, но говорить об этом наверняка пока что рано.

Эксперты уверены, что новый штамм совсем скоро широко распространится не только в России, но и мире. Тем не менее говорить о том, что AY.4.2 будет виноват в большинстве случаев заражения, не совсем верно. Специалисты полагают, что новый штамм спровоцирует дополнительный подъем заболеваемости, поэтому его изучение так важно.

В министерстве здравоохранения Великобритании, тем временем, уже бьют тревогу из-за распространения новой мутации. Специалисты из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона полагают, что AY.4.2 заразнее исходного дельта на 10-15%.

В России убеждены, что зарегистрированные на данный момент отечественные препараты отлично справляются с новым штаммом. Дело в том, что AY.4.2 не сильно отличается от прочих мутаций.

«Если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания»,

— пояснили в ведомстве.

Таким образом, переживать, кажется, не о чем и правила предосторожности остаются прежними. Важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, вовремя прививаться и делать ревакцинацию. Для защиты подойдет любой российский препарат: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «Вектор», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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