Койки заканчиваются, госпитализация растет: в Петербурге бушует коронавирус

В Северной столице наступила очередная волна заболеваемости COVID-19: статистика ухудшается буквально с каждым днем, а число заболевших увеличивается быстрее, чем во время предыдущих вспышек. В Смольном заявляют, что коек в ковидных стационарах хватит только на неделю.

В среду, 20 октября, председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что на сегодняшний день в коронавирусных больницах Петербурга заняты свыше 7 600 коек, а свободного резерва хватит всего на неделю.

«Сейчас развернуто 9 488 коек. Свободны на утро были порядка 1 800 мест», — рассказал Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Чиновник отметил, что на неделю этого количества должно хватить, и подчеркнул, что ситуация не критическая: город может развернуть дополнительные койки.

По словам Лисовца, для расширения коечного фонда можно использовать пустующие сейчас павильоны «Ленэкспо» и пока не перепкрофилированные медучреждения, работавшие ковид-стационарами в прошлые вспышки. Однако такая ситуация плохо скажется на плановой помощи. Напомним, что в пиковые дни пандемии коечный фонд Петербурга насчитывал 12 тысяч коек — это почти максимальное количество мест, которые мог предоставить город.

При этом суточная госпитализация, увы, только возрастает. Очередной скачок произошел вчера, 20 октября. За сутки в больницах оказались 499 пациентов с ковидом — это на 145 человек больше, чем 19 октября. Из 7,6 тысяч зараженных, лежащих в стационарах, 698 петербуржцев находятся в реанимациях, еще 356 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге выявили 3 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В городе вводят QR-коды, а дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Впрочем, эта мера действует по всей России. Президент Путин также разрешил главам регионов перейти в нерабочий режим раньше 30 октября или продлить это период после 7 ноября, если того потребует эпидемиологическая обстановка.