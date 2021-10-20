Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент подписал Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты.

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.