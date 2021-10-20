Университет Хопкинса: на 20 октября от COVID-19 скончалось 4 912 810 человек

По всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек. Фото: pexels.com

По всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек. Фото: pexels.com

По данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек. Люди продолжают бороться с вирусом.

На 20 октября по всему миру заразились 241 535 730 человек. Такие подсчеты сделали в университете имени Джонса Хопкинса. Скончалось от болезни — 4 912 810 пациентов.

В России, которая находится на пятом месте по количеству смертей, от коронавируса погибло 221 314. Заражению в свою очередь подверглось 7 936 798 человек. На первом месте по смертности остается США — 728 192 жизни унесла болезнь. Заболело в штатах около 45 миллионов человек.

На сегодняшний день статистика заболевших и погибших продолжает расти, но защита от коронавируса тоже не стоит на месте и дает свои результаты. Разрабатываются новые препараты, власти усиливают антиковидные меры там, где это больше всего необходимо, открывают новые места для лечения пациентов с инфекцией и подозрением на нее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалистов университета Хопкинса, Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей.