Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению коронавируса

По данным на 17 октября, Латвия лидирует с показателем 7679,97 случая заражения на миллион населения в неделю. Фото: Pixabay

По данным на 17 октября, Латвия лидирует с показателем 7679,97 случая заражения на миллион населения в неделю. Фото: Pixabay

Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного университетом Джона Хопкинса (США).

Скриншот данных о заболеваемости ковидом в Латвии опубликовал 18 октября на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

По данным на 17 октября, Латвия лидирует с показателем 7679,97 случая заражения на миллион населения в неделю. Далее, согласно опубликованному скриншоту, Барбадос – 7125, 28 cлучая и Грузия – 7106, 18 cлучая.

На сегодняшний день в России выявлено 8 027 012 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество одновременно болеющих коронавирусом россиян может достигнуть миллиона уже через две недели. Об этом заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.