Число одновременно болеющих COVID россиян достигнет миллиона уже 2 ноября

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных граждан. Фото: комитет по здравоохранению

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных граждан. Фото: комитет по здравоохранению

Количество одновременно болеющих коронавирусом россиян может достигнуть миллиона уже через две недели. Об этом заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.

По его словам, соответствующий показатель будет достигнул уже 2 ноября. Такие данные удалось получить на основе математической модели. Она позволяет прогнозировать распространение COVID-19 на срок до одного месяца.

Как сообщил ТАСС, к середине ноября, согласно прогнозу исследователей, число одновременно болеющих россиян достигнет 1,15 млн.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 34 325 человек, что стало максимальным показателем за все время пандемии. С начала пандемии в России зафиксировали 8 027 012 случаев коронавируса.

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