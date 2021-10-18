Число одновременно болеющих COVID россиян достигнет миллиона уже 2 ноября

Число одновременно болеющих COVID россиян достигнет миллиона уже 2 ноября
В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных граждан. Фото: комитет по здравоохранению

Количество одновременно болеющих коронавирусом россиян может достигнуть миллиона уже через две недели. Об этом заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.

По его словам, соответствующий показатель будет достигнул уже 2 ноября. Такие данные удалось получить на основе математической модели. Она позволяет прогнозировать распространение COVID-19 на срок до одного месяца.

Как сообщил ТАСС, к середине ноября, согласно прогнозу исследователей, число одновременно болеющих россиян достигнет 1,15 млн.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 34 325 человек, что стало максимальным показателем за все время пандемии. С начала пандемии в России зафиксировали 8 027 012 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин напомнил о праве губернаторов вводить обязательную вакцинацию.

заболеваемость коронавирусом коронавирусная пандемия Россия


 

Новости партнеров
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мать школьника, устроившего стрельбу в школе под Пермью, рассказала о сыне
Максим Мейксин назначен на пост вице-губернатора Петербурга
Число одновременно болеющих COVID россиян достигнет миллиона уже 2 ноября
Контролеры в московском транспорте начали штрафовать за спущенную маску
«Немножко бунтарь, но изменился с годами»: приятель рассказал о ...
Биолог Баранова назвала уровень антител, который защитит от «дельта»-штамма
СКА выменял у «Йокерита» защитника Лехтонена и подписал его на ...
Путин напомнил о праве губернаторов вводить обязательную вакцинацию