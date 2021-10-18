Путин напомнил о праве губернаторов вводить обязательную вакцинацию

Путин напомнил о праве губернаторов вводить обязательную вакцинацию
Владимир Путин напомнил о важности вакцинации от коронавируса. Фото: kremlin.ru

Российские губернаторы имеют право самостоятельно принимать решение об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда граждан. Об этом напомнил глава государства Владимир Путин.

Президент отметил в эфире телеканала «Россия 24», что согласно закону 1998 года главы регионов могут принимать решение по отдельным категориям граждан.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 34 325 человек, что стало максимальным показателем за все время пандемии. С начала пандемии в России зафиксировали 8 027 012 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге госпитализировали с COVID почти 400 человек.

вакцинация ввладимир путин коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Китайцы оценили
Китайцы оценили "последнее предупреждение" Путина Европе
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин напомнил о праве губернаторов вводить обязательную вакцинацию
Карту «Мир» начнут подключать к Google Pay 26 октября
Поклонская рассказала, когда приедет в Кабо-Верде в роли посла
Охранник школы под Пермью рассказал подробности стрельбы, которую устроил ...
Привившимся от COVID-19 россиянам предложили давать деньги
Клиенты Tele2 смогут пользоваться подпиской «Яндекс Плюс» два месяца бесплатно
Массовое ДТП на внутренней стороне КАД собрало крупную пробку
Россия сняла ограничения на въезд родственников проживающих в стране иностранцев