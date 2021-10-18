Путин напомнил о праве губернаторов вводить обязательную вакцинацию

Российские губернаторы имеют право самостоятельно принимать решение об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда граждан. Об этом напомнил глава государства Владимир Путин.

Президент отметил в эфире телеканала «Россия 24», что согласно закону 1998 года главы регионов могут принимать решение по отдельным категориям граждан.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 34 325 человек, что стало максимальным показателем за все время пандемии. С начала пандемии в России зафиксировали 8 027 012 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге госпитализировали с COVID почти 400 человек.