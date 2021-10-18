За сутки в Петербурге госпитализировали с COVID почти 400 человек

За сутки в Петербурге госпитализировали с COVID почти 400 человек
В стационары поступило 396 петербуржцев, а выписались 133 человека. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

За минувшие сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 из больниц Петербурга выписали 16 431 человека. В Петербурге успешно прошли лечение 340 горожан.

Об этом стало известно в понедельник, 18 октября. На сегодняшний день в городе для работы с COVID-19 перепрофилированы 18 стационаров: 15 городских и 3 федеральных.

Как сообщили на сайте городской администрации, в стационары поступило 396 петербуржцев, а выписались 133 человека. Коэффициент распространения вируса в городе — 1,23, при норме не выше единицы.

Всего в медучреждениях Северной столицы с коронавирусом и пневмониями лежит 7 413 человек. В реанимации 654 горожанина, к ИВЛ подключены 324 петербуржца.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возросло количество госпитализаций непривитых пенсионеров.

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