В Петербурге возросло количество госпитализаций непривитых пенсионеров

В Петербурге вывили рост госпитализаций непривитых от COVID пенсионеров. Такое заявление делал главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев отметил.

По его словам, чаще всего пожилые пациенты поступают в тяжелом состоянии. Пожилых горожане часто оказываются в реанимации и отделении интенсивной терапии, нуждаются в ИВЛ.

Как сообщил комитет по здравоохранению Петербурга на своей странице в «ВКонтакте», врач подчеркнул, сегодня только вакцинация может защитить пациента от тяжелой формы ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили 3 097 случаев заражения COVID. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.