Петербурге за сутки выявили 3 097 случаев заражения COVID

Петербурге за сутки выявили 3 097 случаев заражения COVID
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 097 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 18 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 823 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 768 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 296 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских больницах увеличивается количество пациентов, которых подключают к искусственной вентиляции легких.

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