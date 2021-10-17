В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключают все больше пациентов

В петербургских больницах увеличивается количество пациентов, которых подключают к искусственной вентиляции легких. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В петербургских больницах увеличивается количество пациентов, которых подключают к искусственной вентиляции легких. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В петербургских больницах увеличивается количество пациентов, которых подключают к искусственной вентиляции легких. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В стационарах Петербурга за прошлые сутки количество больных, подключенных к ИВЛ увеличилось до 313, при этом выписалось 445. Продолжается активная кампания по вакцинации всего населения. Так к 17 октября полный курс вакцинации завершили 1 785 232 петербуржца.

В коронавирусные госпитали за сутки в целом поступило 435 новых пациентов, из них 313 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Свободных коек для больных COVID-19 остается около девяти тысяч, что составляет примерно 25% от общего количества.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За вчера болезнь подтвердилась у 34 303 человека.