К чему приводят QR-коды в Петербурге: очереди в ТЦ, рекордное число привитых, рестораторы грустят

Ажиотаж у пункта вакцинации в торговом комплексе вызвали ковидные ограничение, которые будут вводиться в Петербурге с 1 ноября этого года. Фото: Мойка78

Ажиотаж у пункта вакцинации в торговом комплексе вызвали ковидные ограничение, которые будут вводиться в Петербурге с 1 ноября этого года. Фото: Мойка78

В понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Gazeta.SPb рассказывает о первых последствиях масштабного нововведения.

Пока что без QR-кодов можно обойтись, но уже совсем скоро документ, подтверждающий вакцинацию, медотвод от прививки или недавно перенесенную болезнь, окажется необходимым для привычного передвижения по городу. Рестораны, музеи, фитнес-центры и даже ЗАГСы будут требовать предъявления QR-кода на входе.

Обязанность проверять наличие пропуска в Смольном возложили на представителей бизнеса: им придется собственными силами организовать процесс. В случае недобросовестного контроля за QR-кодами учреждение рискует лишиться и своего электронного сертификата, позволяющего работать в пандемию.

Петербуржцы по-разному отреагировали на новые антиковидные меры: отношения между антипрививочниками и теми, кто выступает за вакцинацию, достигли рекордного накала. Тем не менее, ситуация с прививками, кажется, улучшается: за последние сутки в Северной столице впервые привились более 10 тысяч человек.

Еще свыше 5 тысяч сделали второй компонент. Телефоны службы «112» разрываются от звонков желающих записаться на вакцинацию — заявок стало втрое больше.

Многие горожане, выступающие против прививок, надеялись использовать ПЦР-тесты, но в этот раз Смольный отказался от такой «лазейки». Без вакцинации, справки о перенесенной болезни или медотводе путь «в люди» для петербуржцев будет практически закрыт.

Вероятно, это действительно послужило хорошей мотивацией: уже вчера в торговых центрах Северной столицы заметили ажиотаж возле прививочного пункта.

Однако участники петербургского рынка настроены пессимистично. Рестораторы прикидывают убытки и требуют от властей более эффективных мер борьбы с COVID-19 — сейчас из-за введения QR-кодов бизнес может вновь оказаться на грани закрытия, придется сокращать зарплаты и штат. Ограничение работы заведений приходится на самые прибыльные месяцы, летние и предновогодние, отмечают представители общепита.

Предприниматели не надеются на помощь Смольного, но ждут многочисленных проверок и штрафов. Об этом они рассказали telegram-каналу «Ротонда». Владельцы заведений также высказали мнение, что подобные меры нужно было вводить гораздо раньше — сейчас их эффективность сомнительна. Эту точку зрения, правда, с другими аргументами, разделяет и заведующий терапевтическим отделением Клинической больницы Святителя Луки Юлиан Карпов.

Так или иначе, QR-коды станут новой реальностью на ближайшее время для петербуржцев. Gazeta.SPb публиковала подробную инструкцию о том, как получить электронный сертификат.