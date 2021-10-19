В «Родео Драйв» заметили очередь в пункт вакцинации от коронавируса

Ажиотаж у пункта вакцинации в торговом комплексе вызвали ковидные ограничение, которые будут вводиться в Петербурге с 1 ноября этого года. Фото: Мойка78

Ажиотаж у пункта вакцинации в торговом комплексе вызвали ковидные ограничение, которые будут вводиться в Петербурге с 1 ноября этого года. Фото: Мойка78

Большое скопление желающих привиться, вероятно, связано с введением QR-кодов в Петербурге. Об этом сообщает «Мойка 78».

В торгово-развлекательном комплексе «Родео Драйв» образовалась очередь из большого количества желающих пройти вакцинацию от ковида. Очередь движется медленно, а желающих меньше не становится.

Предположительно такой ажиотаж вызвало предстоящее введение обязательных QR-кодов для посещения мероприятий и общественных мест в Петербурге.

Напомним, ковидные ограничения начнут действовать постепенно с 1 по 15 ноября. Уже с 1 декабря без соответствующего документа нельзя будет заходить в точки общепита города.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, единственный способ защитить себя от тяжелого течения COVID – это сделать прививку. Но один курс, увы, не способен обезопасить здоровье на всю жизнь.