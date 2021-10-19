Когда и каким препаратом: отвечаем на главные вопросы о ревакцинации

Единственный способ защитить себя от тяжелого течения коронавируса – сделать прививку. Но один курс, увы, не способен обезопасить вас на всю жизнь.

Многие россияне уже успели сделать прививку от коронавируса и на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки все чаще задумываются: когда пойти на вакцинацию во второй раз? Сегодня мы подробно ответим на популярные вопросы, связанные с ревакцинацией.

Когда?

Большинство медиков считают, что ревакцинация необходима спустя полгода после прививки – особенно когда вокруг многие болеют и шанс заразиться резко возрастает. В других случаях, рассказывает вице-премьер России Татьяна Голикова, вполне можно отправиться на прививку только через год. К сожалению, на данный момент события развиваются по не самому благоприятному сценарию, поэтому если вы вакцинировались шесть месяцев назад, то пора сделать это еще раз.

Показанием к ревакцинации также может стать низкий уровень антител. Это не значит, что большое количество антител гарантирует сильный иммунный ответ, но дает кое-какое представление о защищенности организма. Подчеркнем: порога антител, при котором рекомендована ревакцинация, нет, так что сдавать анализы не обязательно.

Каким препаратом?

Довольно часто для ревакцинации рекомендуют «Спутник Лайт». При этом приемлемы и другие зарегистрированные препараты, такие как «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Стоит учитывать, что далеко не все вакцины всегда есть в наличии. Известны случаи, когда в очереди за тем или иным препаратом приходилось стоять довольно долго, а медлить в некоторых ситуациях опасно. Самым доступным для россиян остается «Спутник V».

Но ведь говорили, что «Спутником V» нельзя ревакцинироваться

Раньше специалисты действительно сомневались, насколько «Спутник V» подходит для ревакцинации. Позже выяснилось, что применять препарат можно, но стоит обсудить этот момент с лечащим врачом. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург и вовсе заявил, что ревакцинация «Спутником V» эффективна и безопасна.

«Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация»,

— уверяет специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле назвали условие признания западных вакцин от COVID в России.