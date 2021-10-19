В Кремле назвали условие признания западных вакцин от COVID в России

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Россия признает западные вакцины от коронавируса только на обоюдной основе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, отсутствие зарубежных вакцина на российском рынке не отражается на темпах вакцинации.

Как сообщил ТАСС, при этом Песков подчеркнул, что «вакцинофобия», которая наблюдается у некоторых россиян, никак не связана с марками препаратов.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 33 740 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 060 752 случая COVID-19. Побороть болезнь не смогли еще 1 015 человек, за все время пандемии скончались 225 325 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог выступил против массовой вакцинации детей от COVID.