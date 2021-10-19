Вирусолог выступил против массовой вакцинации детей от COVID

Вирусолог выступил против массовой вакцинации детей от COVID
Вирусолог отметил, что дети значительно легче переносят коронавирус. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Вакцинация взрослых — более приоритетная задача, чем вакцинация детей. Такое заявление сделал член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, рассматривать вакцинацию детей стоит лишь после того, как значительная часть взрослого населения будет привита.

Вирусолог отметил в эфире телеканала «Россия-24», что дети значительно легче переносят коронавирус, поэтому и вакцинация в срочном порядке им сейчас не нужна.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 33 740 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 060 752 случая COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве назвали самое распространенное осложнение после COVID.

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