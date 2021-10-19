В Минздраве назвали самое распространенное осложнение после COVID

Изменения со стороны нервной системы стали самым распространенным осложнением после перенесенного коронавируса. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина.

По ее словам, люди перестают спать, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению.

Драпкина отметила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что часто у переболевших COVID-19 могут быть кожные изменения, выпадение волос, нарушения зрения и слуха.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 33 740 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 060 752 случая COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявили 1 015 смертей пациентов с COVID-19, что стало новым антирекордом с начала пандемии.